Окупанти завдали авіаударів по школах у Новгород-Сіверському, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Новгород-Сіверському. Під обстріл потрапили школи та приватні будинки
Про це інформує голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.
Повідомляється, що вночі 12 травня по місту Новгород-Сіверський російські окупанти завдали декількох авіаударів. Під обстріл потрапили об'єкти критичної інфраструктури, зокрема місцеві школи.
За словами Чауса, крім того, обстрілами було пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.
Є загиблі та поранені. Кількість жертв уточнюється. Наразі на місці працюють рятувальні служби та медики.
- 11 травня окупанти з мінометів обстріляли Чернігівщину
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе