Про це інформує голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.

Повідомляється, що вночі 12 травня по місту Новгород-Сіверський російські окупанти завдали декількох авіаударів. Під обстріл потрапили об'єкти критичної інфраструктури, зокрема місцеві школи.

За словами Чауса, крім того, обстрілами було пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.

Є загиблі та поранені. Кількість жертв уточнюється. Наразі на місці працюють рятувальні служби та медики.

11 травня окупанти з мінометів обстріляли Чернігівщину

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