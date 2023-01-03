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У новітніх батиїв жодних шансів

Олександр Вільчинський
3 січня, 2023 вiвторок
18:06
Погляд Олександр Вільчинський

Історія через вісім сторіч начеб дала нам шанс відігратися за всі поразки та невдачі минулих часів

Цьогоріч, крім усього іншого, 800 років битві на річці Калці... Хто забув, то нагадаю, що там навесні 1223 року наші предки уперше зіткнулися з монголами, з їхньою ордою, і тоді для наших це закінчилося поразкою. Щобільше, ця поразка стала першою у реєстрі інших і мала продовження в наступному нашесті під проводом Батия, внаслідок якого і зазнала краху Київська Русь.

Усе це мимохіть навіює певні аналогії з теперішнім російським вторгненням, щоправда, з однією, але вирішальною відмінністю. Та спочатку про схожість. Бо деякі моменти виглядають настільки подібними, що можуть і справді видатися начеб історичною реконструкцією того давнього нашестя.

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І тоді, і тепер між першою і другою хвилями навали пройшло скількись років: тепер вісім, тоді трохи більше. Тоді ми спершу зазнали поразки на Калці, тепер – у Криму й на Донбасі... Хтось скаже: "Та ж то були монголи, а тепер?.." – "А тепер росіяни", – відповім я. Не така вже й велика відмінність

І тоді, і тепер між першою і другою хвилями навали пройшло скількись років: тепер вісім, тоді трохи більше. Тоді ми спершу зазнали поразки на Калці, тепер – у Криму й на Донбасі... Хтось скаже: "Та ж то були монголи, а тепер?..". "А тепер росіяни", – відповім я. Не така вже й велика відмінність. Звичайно, я не про зброю, одяг, транспортні засоби, комунікацію тощо, і не про риси обличчя, не в образу ні в чому не винній великій монголоїдній расі, хоча її представників у російській армії і не бракує, а про суто ординську руйнівну психологію, про саме нутро загарбників. Бо ж то лише назви державних утворень у них змінювалися, а ординська суть залишилася все тією ж. Мало того, там за вісім сторіч від Золотої Орди до сучасної ерефії спадкоємність деспотизму і рабства настільки зрослися, що в осяжному майбутньому таке взагалі навряд чи вилікується.

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Так-от, як тоді у XIII сторіччі монгольські тумени Батия, так і тепер у XXI, БТГ російської армії Путіна прийшли на нашу землю вбивати, ґвалтувати, грабувати й просто знищувати нас... І тоді, і тепер навала була зі сходу та північного сходу, і тоді, і тепер була облога Києва. Але ось, либонь, із цього моменту і починаються відмінності. Історія через вісім сторіч начеб дала нам шанс відігратися за всі поразки та невдачі минулих часів.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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