У Новій Каховці жителі вийшли на мітинг проти окупації
Сьогодні, 6 березня, на тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області мирні жителі вийшли на мітинг проти російських загарбників
Відео з акції протесту опублікував міністр внутрішніх справ Антон Геращенко.
На мітинг прийшло кілька тисяч людей. Протестувальники пройшли містом з державними прапорами, співали гімн України і кричали "ганьба".
- Нагадаємо, вчора на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових. Близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукували слоган: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"
- Також 5 березня на мітинг вийшли українці в окупованому Бердянську.
- Додамо, Зеленський закликав українців протестувати проти окупації.
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