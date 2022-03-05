В окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг за Україну
Українці в окупованому Бердянську вийшли на мітинг проти російських військових
Відео з протесту у своєму телеграм-каналі опублікував народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе