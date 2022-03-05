В окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг за Україну

Відео з протесту у своєму телеграм-каналі опублікував народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.



Український народ виходить на протести проти загарбників. Акція проти російських військ відбулася також в окупованому Бердянську.

Нагадаємо, на центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти російських військових. Близько сотні людей зібралися разом на центральній площі Херсона. Вони вигукують слоган: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"