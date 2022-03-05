Треба виходити і гнати це зло з наших міст. Зеленський закликав українців протестувати проти окупації

Про це президент розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Окупація тимчасова, вона штучна. Наші люди не відступають не здаються не зупиняють спротиву. Вони кричать окупантам: "Йди додому, як російський корабель", відтісняють їх з нашої території, перекривають дороги. Кожен метр нашої землі, відвойований протестом і приниженням окупантів – це крок до перемоги", - зазначив Володимир Зеленський.

Він закликав, за прикладом багатьох українських міст, виходити на вулиці з мирними протестами усюди, де ступила нога російського військового:

"В усіх містах, де зайшов ворог, треба йти на вулицю, боротись, кожного разу, коли є можливість – як у Херсоні, як у Бердянську, як у Мелітополі, як у Конотопі. Треба виходити і гнати це зло з наших міст, з нашої землі. Щоби не зробили нові "ДНР" та "ЛНР", в яких нормальне життя просто неможливе – тільки рабство, тільки на колінах".

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