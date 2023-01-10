У новий пакет допомоги Україні від США можуть увійти БТР Stryker, - Politico
Міністерство оборони США розглядає можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker, однак остаточне рішення ще не ухвалене
Про це повідомляє Politico, яке посилається на власні джерела.
Видання пише, що бойові машини Stryker можуть увійти до нового пакету військової допомоги, про який Білий дім може оголосити наприкінці наступного тижня, ймовірно, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться в Німеччині 20 січня.
При цьому джерело видання розповіло, що наразі остаточне рішення щодо поставок броньованих машин ще не ухвалене.
За даними джерел, у Вашингтоні вважають, що Stryker можуть допомогти Україні посилити власний арсенал на тлі ймовірного нового наступу росіян.
- Нагадаємо, у Білому домі запевняють, що США мають підтверджений та надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.
- 6 січня Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки України у сфері оборони на суму понад $3 млрд, який містить зокрема бойові машини піхоти Bradley.
- Напередодні стало відомо, що Пентагон замовив у виробника для України 14 протидронових систем VAMPIRE, які мають надійти до кінця року.
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