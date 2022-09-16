Про це він розповів в етері Еспресо.



"Майже щотижня ми оголошуємо про пакети військової допомоги від США. Новий пакет на суму $ 600 млн має наповнення вкрай необхідними боєприпасами для далекобійних систем HIMARS. Також у пакет ввійшли боєприпаси до гармат з калібром 155 мм, тисяча високоточних снарядів 155 мм, я думаю, що це снаряди Excalibur. Ще цікаво, що як і у минулому пакеті, так і у новому є боєприпаси до стрілецької зброї, бо раніше їх не надавали. І вперше передається зимова форма, тобто фактично і тилові потреби української армії починають задовольнятися за рахунок американської допомоги", - прокоментував військовий експерт.



Сергій Згурець зауважив, що у пакеті допомоги зазначені чотири контрбатарейні радари, які є дуже важливими системами озброєння, особливо у парі з далекобійними гаубицями, що дозволить швидко виявляти цілі противника та знищувати їх. А якщо це буде відбуватися у поєднанні зі снарядами Excalibur, то буде вогняний симбіоз, який додасть нових можливостей українській армії.



"Але ми не побачили у цьому пакеті ATACMS та важкої бронетехніки, хоча пару днів тому лідер республіканської меншості у Сенаті говорив про необхідність передачі Україні й ATACMS, і бронетехніки, і ударних безпілотників. Я думаю, що ця дискусія завершиться консенсусом в американські військовій еліті та ми перейдемо на якісний рівень військової допомоги у контексті ATACMS. Скоріш за все американські військові вважають, що 24 пускові установки та значна кількість снарядів на дальність 80 км дозволяють Україні активно вирішувати завдання на полі бою, що власне так і є на Херсонщині та Харківщині", - зазначив Згурець.

16 вересня Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн, який схвалив президент США Джо Байден

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