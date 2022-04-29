У Новодружеську на Луганщині під час ворожого обстрілу поранено двох співробітників ДСНС, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, 29 квітня двоє працівників ДСНС - пожежний-рятувальник та водій 38 державної пожежно-рятувальної частини - потрапили під обстріли російських окупантів, коли прямували на допомогу мирному населенню Новодружеська на Луганщині.

За словами Гайдая, у рятувальника було діагностовано баротравму голови, у водія - осколкове поранення обличчя.

Наразі лікарі надають їм допомогу.



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