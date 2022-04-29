У Новодружеську на Луганщині під час ворожого обстрілу поранено двох співробітників ДСНС, - Гайдай
У Новодружеську на Луганщині під час виконання службових обовʼязків двоє працівників ДСНС потрапили під російський обстріл
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, 29 квітня двоє працівників ДСНС - пожежний-рятувальник та водій 38 державної пожежно-рятувальної частини - потрапили під обстріли російських окупантів, коли прямували на допомогу мирному населенню Новодружеська на Луганщині.
За словами Гайдая, у рятувальника було діагностовано баротравму голови, у водія - осколкове поранення обличчя.
Наразі лікарі надають їм допомогу.
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