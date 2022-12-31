У новорічному зверненні канцлер Олаф Шольц пообіцяв надалі підтримувати Україну, - DW

Про це повідомили в Deutsche Welle.

"Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - наголосив голова уряду ФРН.

Олаф Шольц у новорічному зверненні до громадян зазначив, що 2022 рік "пройшов під знаком єдності та сили", і в час війни в Україні "Європейський Союз і НАТО виявили давно не бачену згуртованість".

Також канцлер згадав про допомогу Німеччини вимушеним переселенцям з України, за його словами, українцям цьогоріч допомагали 29 мільйонів волонтерів.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що жоден із планів президента Росії Володимира Путіна щодо його війни в Україні не спрацював, а сам він опинився в міжнародній ізоляції.

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