Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу в бундестазі.

Шольц назвав війну Росії проти України "переломним моментом для всієї Європи і світу", наголосивши, що Німеччина та Європа твердо стоятимуть на боці українців.

Канцлер Німеччини вважає, що Путін "фундаментально прорахувався" у своєму баченні устрою європейських країн та недооцінив єдність Європи й Заходу. Крім того, російському керівництву не вдалося задушити європейську солідарність, "перекривши газовий кран"

"Путін помилився у мужності українців. В Європі. У нас і характері наших демократій. У нашій волі протистояти великодержавництву та імперіалізму. Це справжня історія цього року", – сказав Шольц.

"Жоден із планів Путіна не спрацював", – наголосив він, згадавши про масштабну підтримку України з боку Заходу.

"Російська загарбницька війна означає виклик для внутрішньої згуртованості Європейського Союзу. Але ми прийняли цей виклик разом", – зауважив Шольц, згадавши про те, що Німеччина, Європа та НАТО останніми місяцями змінили свої позиції щодо оборонної політики.

Також Шольц пообіцяв підтримувати Київ усіма способами "рівно стільки, скільки це буде необхідно". І додав, що санкції проти Росії "зберігатимуться і далі посилюватимуться доти, доки Путін продовжуватиме свою жорстоку військову агресію".

5 грудня Шольц заявив про "вирішальну роль" Німеччини у протистоянні імперським претензіям Путіна в Європі. Також за його словами, нова роль Німеччини вимагатиме нової стратегічної культури і стратегія національної безпеки, яку його уряд ухвалить через кілька місяців, буде відображати цей факт.

Кількома днями пізніше Шольц сказав, що планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що той не думає відступати. Водночас канцлер Німеччини зауважив: він не вірить, що Путін зупинить спроби окупувати Україну навіть попри серйозні втрати армії РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb