Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін "фундаментально прорахувався" й недооцінив мужність українців та єдність Європи, – Шольц

Путін "фундаментально прорахувався" й недооцінив мужність українців та єдність Європи, – Шольц

14 грудня, 2022 середа
19:53
Світ Олаф Шольц

Жоден із планів президента Росії Володимира Путіна щодо його війни в Україні не спрацював, а сам він опинився в міжнародній ізоляції

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу в бундестазі.

Шольц назвав війну Росії проти України "переломним моментом для всієї Європи і світу", наголосивши, що Німеччина та Європа твердо стоятимуть на боці українців.

Канцлер Німеччини вважає, що Путін "фундаментально прорахувався" у своєму баченні устрою європейських країн та недооцінив єдність Європи й Заходу. Крім того, російському керівництву не вдалося задушити європейську солідарність, "перекривши газовий кран"

"Путін помилився у мужності українців. В Європі. У нас і характері наших демократій. У нашій волі протистояти великодержавництву та імперіалізму. Це справжня історія цього року", – сказав Шольц. 

"Жоден із планів Путіна не спрацював", – наголосив він, згадавши про масштабну підтримку України з боку Заходу.

"Російська загарбницька війна означає виклик для внутрішньої згуртованості Європейського Союзу. Але ми прийняли цей виклик разом", – зауважив Шольц, згадавши про те, що Німеччина, Європа та НАТО останніми місяцями змінили свої позиції щодо оборонної політики.

Також Шольц пообіцяв підтримувати Київ усіма способами "рівно стільки, скільки це буде необхідно". І додав, що санкції проти Росії "зберігатимуться і далі посилюватимуться доти, доки Путін продовжуватиме свою жорстоку військову агресію".

  • 5 грудня Шольц заявив про "вирішальну роль" Німеччини у протистоянні імперським претензіям Путіна в Європі. Також за його словами, нова роль Німеччини вимагатиме нової стратегічної культури і стратегія національної безпеки, яку його уряд ухвалить через кілька місяців, буде відображати цей факт.
  • Кількома днями пізніше Шольц сказав, що планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що той не думає відступати. Водночас канцлер Німеччини зауважив: він не вірить, що Путін зупинить спроби окупувати Україну навіть попри серйозні втрати армії РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Автор Юрій Бутусов
11 грудня, 2022 неділя
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
11 грудня, 2022 неділя
Війна має закінчитись у березні 2023 року, - військовий експерт Притула
11 грудня, 2022 неділя
Грузинська влада переконана, що РФ не програє війну з Україною, - військовий експерт Копчак
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 грудня
21:25
Оновлено
свічка
Внаслідок обстрілу в Херсоні загинули жінка і 8-річний хлопчик, ще двох людей поранено
21:20
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія обстріляла Сумщину з мінометів. Зафіксовано 14 прильотів
21:11
Президент України Зеленський
"Знищує місто за містом": Зеленський розповів Європарламенту про воєнні злочини РФ і закликав збільшити зусилля щодо спецтрибуналу
21:00
На фото Володимир Зеленський
Зеленський за досягнення у 2022 році увійшов списку найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg 50
20:27
Валерій Залужний
"Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці": Залужний обговорив ситуацію в Україні з генералом Каволі
20:20
Україна - друга в Європі в рейтингу відкритих даних Open Data Maturity, - дослідження
20:15
Ексклюзив
путін путлер
До весни-літа будуть паузи в гарячій фазі війни, але жорсткий конфлікт з РФ може тривати роками, - дипломат Чалий
20:13
Огляд
SAMP-T
Переможні новини 294-го дня війни: премія Сахарова для українського народу, нові системи ППО для України та повернення полонених
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Східний фланг ЄС як прототип майбутньої Європи
20:01
Ексклюзив
Лугащина війна
У Лисичанську вибухають будинки через витоки газу, окупанти не готові до зими, - Гайдай
19:54
СБУ
СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП паспорти РФ, пропагандистську літературу, перепустки загарбників і сепаратистський прапор
19:46
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франція - Марокко: визначились стартові склади на півфінал ЧС-2022 з футболу
19:33
Кріштіану Роналду
Роналду готовий грати в "Реалі" за мінімальну зарплату
19:28
Рада Європи
Рада Європи затвердила рекордний бюджет 4-річного плану дій для України на 50 млн євро
19:24
Крістін Ламбрехт
Бундестаг схвалив закупівлю у США винищувачів F-35 за кошти спецфонду, створеного після вторгнення РФ в Україну
19:24
ЗНО
Українці віддали на допомогу ЗСУ понад 500 тис. грн за скасоване пробне ЗНО
19:21
Буча
На Київщині відновили вже понад 4,5 тис. об'єктів, які пошкодила Росія
18:55
Знищена техніка окупантів
ЗСУ за добу уразили 15 пунктів зосередження особового складу та техніки ворога
18:48
Від рук РФ загинуло 184 українських спортсменів: Зеленський закликав голову МОК повністю ізолювати Росію на міжнародній арені
18:41
MLRS M270
Протягом доби окупанти завдали 23 авіа- та 7 ракетних ударів, а також здійснили 10 обстрілів з РСЗВ
18:37
Бердянськ
У Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію й залишили без світла казарми окупантів
18:29
Німеччина Україна
Українські біженці у Німеччині одержуватимуть більше грошей: що відомо
18:28
ПВК Вагнера
На Луганщині у цивільних медзакладах окупанти лікують поранених вагнерівців
18:18
Ексклюзив
Путін Лукашенко
У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий, - дипломат Чалий
18:11
ЄС
Євросоюз засуджує постачання іранських дронів у РФ і обіцяє посилювати санкції
18:06
Відмивали мільйони, пов'язані зі справою Магнітського: в Іспанії викрили групу росіян, яка за брудні гроші купувала в країні нерухомість
18:05
Сильвіо Берлусконі
Берлусконі пообіцяв своїм футболістам автобус повій за перемогу над "Міланом" або "Ювентусом"
18:02
OPINION
Сергій Марченко
Економічні проблеми Росії будуть не лінійними
17:59
Червоний Хрест
Червоний Хрест припустив можливість обміну полоненими між Україною та РФ за формулою "всіх на всіх"
17:50
Євросоюз
Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги
17:49
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом
17:49
Українську компанію-резидента Дія.City придбала британська корпорація Adaptavist
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на об’єкти української енергетики
17:33
Від 500 євро на родину: Каталонія запроваджує виплати українським біженцям
17:29
Юрій Гура
"Олександрія" оголосила про звільнення головного тренера
17:26
Енергодар
Окупанти призначили "керівником адміністрації" Енергодара працівника Росатому
17:18
Зеленський створив на Херсонщині ще чотири військові адміністрації та призначив очільників
17:04
Дія
У Дії відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат про четверту вакцинацію
16:59
Ексклюзив
карта бойових дій
Сухопутний наступ ЗСУ на Мелітополь почнеться після зупинення ворога на Сході, - військовий експерт Киричевський
16:59
ЕСПРЕСО спільно з БФ “Форпост УА” розпочинає новий збір коштів на акумуляторні станції для наших захисників
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV