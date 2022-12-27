У новорічну ніч на Харківщині можуть посилити комендантську годину

Про це інформують на сайті Харківської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що влада обговорює різні варіанти щодо комендантської години на 31 грудня – 1 січня. Розглядається варіант обмежень з 23:00 вечора до 5:00 ранку, або цілодобова заборона бути в громадських місцях.

"З високою ймовірністю буде заборонено використання піротехніки. Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти. Або комендантська година на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром повідомимо про рішення", – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нині на території Харківщини комендантська година розпочинається о 23:00 та закінчується о 05:00.

Під час дії обмежень забороняється перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також обмежений рух транспортних засобів.

26 грудня стало відомо, що комендантську годину в Україні у новорічну ніч не скасовуватимуть, продовжується заборона на салюти та петарди. І в ніч 31 грудня – 1 січня правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників.