Про це повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Новосибірської області Андрій Травніков.

"В результаті "хлопка" газу стався обвал під'їзду п'ятиповерхового будинку на вулиці Лінійній у Заєльцовському районі Новосибірська", - йдеться у повідомленні.

Почалася пожежа, площа якої становила 300 квадратних метрів. У МНС повідомили про евакуацію 50 людей. Зруйновано всі 15 квартир, епіцентр знаходився на третьому поверсі.

Поки відомо про двох загиблих та шестеро постраждалих, під завалами можуть бути люди, повідомили ТАСС в екстрених службах.

За попередніми даними причиною вибуху став витік газу з подальшим обвалом під'їзду.