У Новосибірську вибухнув газ у п'ятиповерховому будинку: двоє людей загинули
У російському Новосибірську внаслідок вибуху газу зруйновано частину п'ятиповерхового будинку, почалась пожежа – загинули двоє людей
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Новосибірської області Андрій Травніков.
"В результаті "хлопка" газу стався обвал під'їзду п'ятиповерхового будинку на вулиці Лінійній у Заєльцовському районі Новосибірська", - йдеться у повідомленні.
Почалася пожежа, площа якої становила 300 квадратних метрів. У МНС повідомили про евакуацію 50 людей. Зруйновано всі 15 квартир, епіцентр знаходився на третьому поверсі.
Поки відомо про двох загиблих та шестеро постраждалих, під завалами можуть бути люди, повідомили ТАСС в екстрених службах.
За попередніми даними причиною вибуху став витік газу з подальшим обвалом під'їзду.
- Відзначимо, що це вже другий випадок цього тижня, коли вибух газу у Росії призводить до руйнування та жертв. Попередній стався 7 лютого у місті Єфремів Тульської області. Там обвалився під'їзд житлового будинку – зруйновано сім квартир, постраждало близько 10 людей, четверо загиблих.
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