У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну

Про це повідомляє Суспільне.

Жителі прийшли на мітинг з українськими прапорами, вони тримали у руках плакати "Новотроїцьке - це Україна, а не "ХНР", "Окупанти - геть з України!".



Також вони співали гімн України і скандували: "Новотроїцьке - це Україна!, "Україна понад усе!".



Селище тимчасово окуповане Росією.