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Головна війна з Росією У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну

У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну

25 березня, 2022 п'ятниця
12:20
війна з Росією

25 березня у Новотроїцькому Херсонської області люди вийшли на мітинг

Про це повідомляє Суспільне.

Жителі прийшли на мітинг з українськими прапорами, вони тримали у руках плакати "Новотроїцьке - це Україна, а не "ХНР", "Окупанти - геть з України!".

Також вони співали гімн України і скандували: "Новотроїцьке - це Україна!, "Україна понад усе!".

Селище тимчасово окуповане Росією.

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мітинг
Новотроїцьке
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