У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну
25 березня у Новотроїцькому Херсонської області люди вийшли на мітинг
Про це повідомляє Суспільне.
Жителі прийшли на мітинг з українськими прапорами, вони тримали у руках плакати "Новотроїцьке - це Україна, а не "ХНР", "Окупанти - геть з України!".
Також вони співали гімн України і скандували: "Новотроїцьке - це Україна!, "Україна понад усе!".
Селище тимчасово окуповане Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 33.31
- Актуальне
- Важливе