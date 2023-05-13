У Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 млрд років пробив дах житлового будинку

Про це інформує Space.

Металевий на вигляд камінь впав на житловий будинок минулого тижня. Згодом, у четвер, 11 травня, учені повідомили, що це був метеорит.

"Одразу було очевидно, що це метеорит із класу камʼяних хондритів", - повідомив завідувач кафедри фізики Коледжу Нью-Джерсі Нейтан Мегі.

Метеорит, що впав у Гоупвеллі, має розмір 15 на 10 см і важить 900 г. Він пошкодив підлогу в будинку і пробив дві дірки в стелі. Знайшла його мешканка пошкодженого будинку Сьюзі Коп 8 травня близько полудня, у спальні свого батька. Камінь тоді був ще теплим. Згодом вона передала метеорит до коледжу для подальшої перевірки.

Вік каменю 4,56 млрд років. Це підтвердив експерт з метеоритів Джеррі Делані. За його словами, це означає, що камінь існує від появи Сонячної системи і є фрагментом того, що залишилося від її створення.

Також зазначають, що за попередніми оцінками, цей метеорит належить до хондритів класу LL-6. Він містить менше заліза, ніж інші подібні екземпляри. Також він принаймні на 30-40% щільніший за найпоширеніші гірські породи на Землі, як-от сланець або граніт.

Довідка: Хондрити - це примітивні гірські породи. Приблизно 85% метеоритів, що знайшли на Землі, складаються саме з них. Наразі найбільше хондритів виявили в Аргентині.