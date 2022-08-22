У Нью-Йорку провели благодійний забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України
В американському місті Нью-Йорк провели забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України. Цей захід відбувався одночасно в різних містах світу
Про це повідомляє Укрінформ.
Як йдеться у повідомленні, у Центральному парку Нью-Йорка відбувся забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України.
"Понад сотня учасників акції пробігли 2,5 милі (близько 4 км), стартувавши біля Українського інституту Америки. Після "дорослого" забігу на старт вийшли діти, які мали подолати 100-метрову дистанцію", - йдеться у повідомленні.
За словами засновниці Українського бігового клубу Нью-Йорка Анна Шпук, це вже шостий забіг у вишиванках.
"Клуб функціонує з 2007 року, а цей забіг у вишиванках став уже шостим. Для участі в ньому всі охочі робили благодійні внески. Кошти підуть на гуманітарні цілі в Україні", - повідомила Шпук.
Також організаторка заходу зазначачила, що основна мета забігу - привернути увагу до України.
"Крім того, наша мета - ще раз привернути увагу громадськості до України у зв’язку з нашим державним святом, а також із півріччям повномасштабної російської війни проти України", - пояснила вона.
Також зазначається, що ініційований в Україні захід відбувався одночасно в різних містах світу.
- Раніше повідомлялося, що у Києві 11 серпня стартував "Ультрамарафон вдячності", під час якого столичний рятувальник Володимир Сковородка пробіжить 800 км за 14 днів. Мета забігу – зібрати 2 мільйони гривень для сучасного обладнання Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.
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