У Нью-Йорку щепленим від COVID-19 бустерною дозою платитимуть по $100
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що для заохочення до вакцинації від коронавірусу мешканцям американського міста будуть виплачувати по $100 за щеплення бустерною дозою
Про це повідомляє Associated Press.
За словами Білла де Блазіо, найбільшим інструментом боротьби з пандемією залишається вакцинація людей. З вівторка, 22 грудня, і до кінця року Нью-Йорк почне пропонувати грошові стимули в розмірі $100 для своїх мешканців, які ревакцинуються від COVID-19.
Місто раніше пропонувало подібні стимули, щоб жителі ввели перші дози вакцини від коронавірусу.
Також федеральний уряд планує створити більше тестових майданчиків у Нью-Йорку.
Де Блазіо заявив, що місто не може дозволити собі закрити навчальні заклади та підприємства, як це робили під час перших хвиль коронавірусу у 2020.
"Вони були нищівними. Ми не можемо пройти через це знову", - наголосив мер Нью-Йорка, відповідаючи на питання про можливі закриття міста через поширення штаму "Омікрон".
Станом на неділю, 19 грудня, кількість заражень коронавірусом у місті збільшилась до майже 9 500, зрісши на 175% за тиждень.
З 1 січня посаду мера міста займе наступник де Блазіо Ерік Адамс. Новообраний мер відклав свою церемонію інавгурації через ризики, пов'язані з поширенням коронавірусу. Наразі Адамс перебуває на самоізоляції вдома після того, як отримав позитивний результат COVID-тесту.
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