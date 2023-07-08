У Одеській та Сумській областях ЗСУ збили ворожі БПЛА
Сили оборони в Одеській та Сумській областях знищили два російські безпілотники іранського виробництва "шахед"
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та Сумська військова адміністрація.
Зазначається, що дрон, який заходив з акваторії Чорного моря, ефектно посадили прикордонники Одеського загону.
"Бійці почули ворожого "мопеда" і, застосувавши усі можливі засоби ураження, змусили захлинутися його власним запасом вибухівки й подавитися своїми ж друзками", - йдеться у повідомленні.
Натомість на території Шосткинського району Сумської області безпілотник збив військовослужбовець Михайло Максименко.
"За останній час кількість застосування ворогом безпілотних літальних апаратів значно зросла. Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти людей", - зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
- Російські війська вночі 8 липня здійснили атаку безпілотниками по Кривому Рогу та Кіровоградщині. Унаслідок цього виникли пожежі, 26-річний чоловік отримав поранення.
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