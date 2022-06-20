Про це Єрмак заявив у інтерв'ю LB.ua.

"Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії – саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Проте ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі", - сказав Єрмак.

Водночас він назвав "тонкою" ситуацію з притягненням Білорусі до відповідальності за атаки РФ по Україні з її території.

"Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні", - зазначив Єрмак.

17 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Білорусі немає достатньо військ для вторгнення в Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb