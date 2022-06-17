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Головна війна з Росією Данілов каже, що у "політично окупованій" Росією Білорусі немає достатньо військ для вторгнення в Україну

Данілов каже, що у "політично окупованій" Росією Білорусі немає достатньо військ для вторгнення в Україну

17 червня, 2022 п'ятниця
23:34
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО заявляє, що в Білорусі сьогодні немає такої концентрації військ, яка була 24 лютого

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю радіо НВ.

"Ми володіємо інформацією, що відбувається сьогодні на території Білорусі. Сьогодні ми не бачимо таких загроз (для вторгнення.Ред.), бо там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого.

Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, тепер в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок".

На запитання, чи готові білоруські війська вдертися в Україну, Данілов відповів: "Коли ми кажемо "готові чи не готові", треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогодні не бачимо, що там є спроможності, там є сили".

"Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення", - зауважив секретар РНБО.

  • 16 червня Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня.
  • ГУР повідомляє, що Білорусь проводить масові військові навчання в Гомельській області, на яких відпрацьовується "перехід із мирного на воєнний час".
  • 2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.
  • На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса
  • 31 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив подробиці "спецоперації", яку КДБ, нібито, провів на території України.
  • Раніше Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати на територію України, але вищі офіцери проігнорували його.

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Новини
Білорусь
військові навчання
Олексій Данілов
вторгнення в Україну
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