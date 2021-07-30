У окупованому Криму померла матір режисера Сеітаблаєва

Про це повідомив голова Меджлісу кримотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.



"Кримськотатарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми", - написав він.



Чубаров висловив співчуття Ахтему Сеітаблаєву від імені Меджлісу кримськотатарського народу та особисто, а також усім рідним, близьким та колегам Субіе ханум Налбандової.



"Світла і добра пам'ять про Субіе ханум Налбандову завжди зберігатиметься кримськотатарським народом", - написав голова Меджлісу.



Вона народилась у 1938 році в Криму і 18 травня 1944 року була депортована з усіма кримськими татарами. У 1990 році сім'я повернулася до Криму, де Субіе ханум викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. У 1992 році, вона почавши працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", вона створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу - "Мерабан'из, балалар".



"Для телепередачі все їй доводилося робити самій: шити ляльки, рухати їх в кадрі, озвучувати фільми, писати казки і вірші, готувати дітей до ефіру. Але результат був того вартий - величезна популярність, любов глядачів, покоління дітей, які відкрили для себе кримськотатарську мову і культуру", - написав Чубаров.



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