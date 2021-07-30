У окупованому Криму померла матір режисера Сеітаблаєва
У українського режисера, актора та сценариста Ахтема Сеітаблаєва в окупованому Криму у віці 83 років померла матір Субгіе ханум Налбантова
Про це повідомив голова Меджлісу кримотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.
"Кримськотатарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми", - написав він.
Чубаров висловив співчуття Ахтему Сеітаблаєву від імені Меджлісу кримськотатарського народу та особисто, а також усім рідним, близьким та колегам Субіе ханум Налбандової.
"Світла і добра пам'ять про Субіе ханум Налбандову завжди зберігатиметься кримськотатарським народом", - написав голова Меджлісу.
Вона народилась у 1938 році в Криму і 18 травня 1944 року була депортована з усіма кримськими татарами. У 1990 році сім'я повернулася до Криму, де Субіе ханум викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. У 1992 році, вона почавши працювати в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим", вона створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу - "Мерабан'из, балалар".
"Для телепередачі все їй доводилося робити самій: шити ляльки, рухати їх в кадрі, озвучувати фільми, писати казки і вірші, готувати дітей до ефіру. Але результат був того вартий - величезна популярність, любов глядачів, покоління дітей, які відкрили для себе кримськотатарську мову і культуру", - написав Чубаров.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.03
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе