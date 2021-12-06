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Головна Кримінал У Пакистані натовп убив і спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки, звинуваченого в богохульстві: в обох країнах спалахнули протести

У Пакистані натовп убив і спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки, звинуваченого в богохульстві: в обох країнах спалахнули протести

6 грудня, 2021 понедiлок
18:22
Кримінал

У п'ятницю 3 грудня у пакистанському місті Сіалкот натовп із понад 100 людей забив до смерті та спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки - директора фабрики з виробництва спортивних товарів Пріянта Діяваданаджа

Про це повідомляє BBC.

У місцевій поліції розповіли, що напад на Пріянту Діяваданаджа було скоєно після поширення чуток про те, що він нібито вчинив богохульство, зірвавши плакати з іменем пророка Мухаммеда.

Протягом вихідних у соціальних мережах поширювалися відео самосуду, у яких розлючений натовп тягне 48-річного чоловіка з його робочого місця і б'є його до смерті. Потім нападники спалили його тіло, а декілька людей у ​​натовпі робили селфі з його трупом.

Після вбивства бізнесмена в обох країнах спалахнули вуличні протести

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан назвав цей інцидент "день сорому" для своєї країни.

Дружина загиблого Нілуші Дісанаяка закликала уряди Пакистану та Шрі-Ланки провести повне розслідування вбивства її чоловіка.

Наразі за звинуваченнями в участі у нападі заарештовано понад 100 осіб.

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Новини
вбивство
протести
Пакистан
Шрі-Ланка
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