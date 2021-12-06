У Пакистані натовп убив і спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки, звинуваченого в богохульстві: в обох країнах спалахнули протести

Про це повідомляє BBC.



У місцевій поліції розповіли, що напад на Пріянту Діяваданаджа було скоєно після поширення чуток про те, що він нібито вчинив богохульство, зірвавши плакати з іменем пророка Мухаммеда.



Протягом вихідних у соціальних мережах поширювалися відео самосуду, у яких розлючений натовп тягне 48-річного чоловіка з його робочого місця і б'є його до смерті. Потім нападники спалили його тіло, а декілька людей у ​​натовпі робили селфі з його трупом.



Після вбивства бізнесмена в обох країнах спалахнули вуличні протести



Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан назвав цей інцидент "день сорому" для своєї країни.



Дружина загиблого Нілуші Дісанаяка закликала уряди Пакистану та Шрі-Ланки провести повне розслідування вбивства її чоловіка.



Наразі за звинуваченнями в участі у нападі заарештовано понад 100 осіб.



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