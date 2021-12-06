У Пакистані натовп убив і спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки, звинуваченого в богохульстві: в обох країнах спалахнули протести
У п'ятницю 3 грудня у пакистанському місті Сіалкот натовп із понад 100 людей забив до смерті та спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки - директора фабрики з виробництва спортивних товарів Пріянта Діяваданаджа
Про це повідомляє BBC.
У місцевій поліції розповіли, що напад на Пріянту Діяваданаджа було скоєно після поширення чуток про те, що він нібито вчинив богохульство, зірвавши плакати з іменем пророка Мухаммеда.
Протягом вихідних у соціальних мережах поширювалися відео самосуду, у яких розлючений натовп тягне 48-річного чоловіка з його робочого місця і б'є його до смерті. Потім нападники спалили його тіло, а декілька людей у натовпі робили селфі з його трупом.
Після вбивства бізнесмена в обох країнах спалахнули вуличні протести
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан назвав цей інцидент "день сорому" для своєї країни.
Дружина загиблого Нілуші Дісанаяка закликала уряди Пакистану та Шрі-Ланки провести повне розслідування вбивства її чоловіка.
Наразі за звинуваченнями в участі у нападі заарештовано понад 100 осіб.
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