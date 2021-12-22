У ПАР минув пік захворюваності на "Омікрон"

Про це повідомляє Reuters.



У середу, 22 грудня, вчені з ПАР повідомили про спадання кількості щоденних заражень на COVID-19 у провінції Гаутенг, одному з перших у світі місць, де був зафіксований штам "Омікрон".



У Національному інституті інфекційних захворювань Південної Африки (NICD) заявили, що дані країни свідчать про не надто високу тяжкість цього варіанту коронавірусу, хоча для точних висновків ще потрібні додаткові дослідження.



У трьох інших провінціях країни також спадає рівень захворюваності, хоча в інших частинах Південної Африки кількість випадків все ще зростає.



В інституті зазначили, що зменшення кількості виявлених заражень у деяких випадках можуть бути пов'язані з нижчим рівнем тестування під час свят.



Рівень госпіталізації через ускладнення від COVID-19 також нижчий, ніж під час попередніх хвиль коронавірусу. При цьому смертність також менша, ніж раніше, і люди перебувають у лікарнях коротший період.



Згідно з даними інституту, близько 87% померлих від коронавірусу в ПАР з 7 листопада по 18 грудня були невакцинованими або не повністю вакцинованими.

26 листопада у Південній Африці вперше виявили випадки штаму коронавірусу "Омікрон".