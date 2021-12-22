У ПАР минув пік захворюваності на "Омікрон"
У південноафриканській провінції Гаутенг, де у листопаді зафіксували перший спалах штаму коронавірусу "Омікрон", минув пік захворюваності
Про це повідомляє Reuters.
У середу, 22 грудня, вчені з ПАР повідомили про спадання кількості щоденних заражень на COVID-19 у провінції Гаутенг, одному з перших у світі місць, де був зафіксований штам "Омікрон".
У Національному інституті інфекційних захворювань Південної Африки (NICD) заявили, що дані країни свідчать про не надто високу тяжкість цього варіанту коронавірусу, хоча для точних висновків ще потрібні додаткові дослідження.
У трьох інших провінціях країни також спадає рівень захворюваності, хоча в інших частинах Південної Африки кількість випадків все ще зростає.
В інституті зазначили, що зменшення кількості виявлених заражень у деяких випадках можуть бути пов'язані з нижчим рівнем тестування під час свят.
Рівень госпіталізації через ускладнення від COVID-19 також нижчий, ніж під час попередніх хвиль коронавірусу. При цьому смертність також менша, ніж раніше, і люди перебувають у лікарнях коротший період.
Згідно з даними інституту, близько 87% померлих від коронавірусу в ПАР з 7 листопада по 18 грудня були невакцинованими або не повністю вакцинованими.
- 26 листопада у Південній Африці вперше виявили випадки штаму коронавірусу "Омікрон".
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