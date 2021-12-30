У Парижі через спалах COVID-19 повернули обов'язкове носіння масок на вулицях

Про це передає Інтерфакс-Україна.



Маски повинні носити мешканці, старші за 11 років, "крім людей, що переміщуються всередині автомобілів, мотоциклістів та велосипедистів або тих, хто займається спортом".



Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран на Національних зборах порівняв спалах коронавірусу в країні з цунамі. За його словами, за добу 28 грудня кількість заражень сягнула рекордних 208 тис. випадків.



У поліції зауважили, що суворо контролюватимуть носіння масок і за невиконання вимоги стягуватиуть 135 євро штрафу.



Від 2 години ночі 1 і 2 січня зачинятимуть питні заклади й заборонятимуть танці. Дискотеки дозволять у січні. Також заборонили розпивати алкоголь на вулицях.



За дотриманням правил стежимуть близько 9 тис. правоохоронців.

Нагадаємо, раніше уряд Франції оголосив про жорсткіші карантинні обмеження на тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

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