У парламенті Естонії пропонують заборонити в країні прокремлівські телеканали

Про це він написав у колонці ERR.



"Абсурдно, коли вільний доступ каналів, наповнених розпалюванням ворожнечі, оплачує платник податків, але при цьому фінські канали, які за радянських часів відкрили нам вільний світ, не входять до основного пакета кабельного телебачення", - наголосив Певкур.



Він додав, що ні для кого не є таємницею, що підконтрольні владі РФ Перший канал, RT і PBK (Перший балтійський канал, що створюється на основі контенту російського Першого каналу, - ред.) і багато інших приховано поширюють пропаганду Кремля.



За його словами, це стає причиною нестабільності в Естонії.



"Перебування поза культурним простором Європи безперечно суперечить інтересам Естонії. Звичайно, не кожний посил Кремля переслідує лише військові інтереси. Для розколу сусідів, які взяли курс на Захід, також підходять розмови про "гомопропаганду" та "утиски співвітчизників", - зазначив спікер естонського парламенту.



Ханно Певкур зауважив, що в Естонії живе багато виборців, для котрих рідною мовою є російська.



"З урахуванням міркувань безпеки та інтересів Естонії я вважаю неприпустимим продовження діяльності таких телеканалів... Немає жодного раціонального пояснення, чому в Естонії вільно працюють російські телеканали, які свідомо розповсюджують кремлівську пропаганду", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.

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