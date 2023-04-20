У парламенті Угорщини не підтримали резолюцію про арешт Путіна в межах ордера МКС
Угорська партія влади "Фідес" у середу провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати Путіна в межах ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС)
Про це на пресконференції в середу оголосила Агнес Вадаї – заступниця голови партії "Демократична коаліція", яка ініціювала резолюцію, пише "Європейська правда".
За словами Вадаї, угорський уряд раніше казав, що не зможе арештувати Путіна, бо хоч і ратифікував Римський статут МКС, але не впровадив його в національне законодавство. Але саме цю пропозицію і відхилила партія "Фідес".
"Цілком очевидно, що Віктор Орбан служить Путіну і не дозволить заарештувати російського президента, якщо той приїде до Угорщини. Він служить Путіну, купуючи у нього російський газ за дуже високою ціною", – наголосила політикиня.
Вадаї додала, що "Орбана цікавить Путін і прибуток", а не доля українських дітей, викрадених Росією – і саме тому в парламентському комітеті у закордонних справах "Фідес", хоча і говорив про мир, відхилив резолюцію.
- Нагадаємо, напередодні Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною", хоч сам залежний від дотацій ЄС. У МЗС відповіли.
- Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
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