У парламенті зареєстрували проєкт постанови на підтримку оборонно-промислового комплексу України

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Проєкт постанови "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану" зареєстровано у вівторок, 19 вересня.

У проєкті постанови Кабміну доручено "гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх виконанням, а також суми прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів)".

Окрім того, в документі зафіксовано, що рівень прибутку у складі вартості державних контрактів з оборонних закупівель визначається рішеннями уряду, чинними станом на 24 лютого 2022 року, та не може бути зменшений державними замовниками.

Ще одним пунктом у постанові винесено рішення щодо безпілотних систем. У ньому зазначено, що рівень прибутку у складі вартості договорів на виготовлення та постачання різних видів безпілотних систем вітчизняних виконавців визначається окремими рішеннями Кабміну.

Як зазначено в пояснювальній записці, постанова покликана ліквідувати юридичні колізії, які виникли внаслідок декількох різних практик правозастосування норм Постанови № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану", зокрема щодо положення про ціну на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки й оборони під час воєнного стану.

Ініціатори подання проєкту постанови наголосили, що її ухвалення ліквідує ризики завдання шкоди виконавцям державних контрактів через штучно створену безприбутковість операцій, наслідком якої є "системні ризики господарській діяльності, економічній безпеці, випадки незаконного кримінального переслідування, суб’єктів господарювання – постачальників (виробників) товарів, робіт, послуг оборонного призначення, суб’єктів оборонного промислового комплексу".

Передісторія

Як пояснюють автори проєкту постанови, різні відомства під час застосування по-різному розтлумачили норму зазначеної постанови Кабміну № 335. Міністерство оборони, Міністерство економіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості вважають, що постанова не скасовувала можливості врахування прибутку у складі ціни на постачання, а лише спрощувала підставу визначення ціни під час здійснення оборонних закупівель.

Натомість Державна аудиторська служба України (ДАСУ) вважає, що нормами постанови № 335 обмежено можливість включення прибутку виконавця оборонного замовлення до складу ціни на постачання під час дії правового режиму воєнного стану. Відтак унаслідок ревізій ДАСУ визначила, нібито виконавці державних контрактів з оборонних закупівель завдали державному бюджету мільярдних збитків, і вимагає повернення прибутку від замовлень.

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