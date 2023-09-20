У парламенті зареєстрували проєкт постанови на підтримку оборонно-промислового комплексу України
Проєкт постанови має на меті ліквідувати юридичні колізії внаслідок різних практик застосування норм постанови щодо ціни, ціноутворення та прибутку під час оборонних закупівель
Про це йдеться на сайті ВРУ.
Проєкт постанови "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану" зареєстровано у вівторок, 19 вересня.
У проєкті постанови Кабміну доручено "гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх виконанням, а також суми прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів)".
Окрім того, в документі зафіксовано, що рівень прибутку у складі вартості державних контрактів з оборонних закупівель визначається рішеннями уряду, чинними станом на 24 лютого 2022 року, та не може бути зменшений державними замовниками.
Ще одним пунктом у постанові винесено рішення щодо безпілотних систем. У ньому зазначено, що рівень прибутку у складі вартості договорів на виготовлення та постачання різних видів безпілотних систем вітчизняних виконавців визначається окремими рішеннями Кабміну.
Як зазначено в пояснювальній записці, постанова покликана ліквідувати юридичні колізії, які виникли внаслідок декількох різних практик правозастосування норм Постанови № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану", зокрема щодо положення про ціну на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки й оборони під час воєнного стану.
Ініціатори подання проєкту постанови наголосили, що її ухвалення ліквідує ризики завдання шкоди виконавцям державних контрактів через штучно створену безприбутковість операцій, наслідком якої є "системні ризики господарській діяльності, економічній безпеці, випадки незаконного кримінального переслідування, суб’єктів господарювання – постачальників (виробників) товарів, робіт, послуг оборонного призначення, суб’єктів оборонного промислового комплексу".
Передісторія
Як пояснюють автори проєкту постанови, різні відомства під час застосування по-різному розтлумачили норму зазначеної постанови Кабміну № 335. Міністерство оборони, Міністерство економіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості вважають, що постанова не скасовувала можливості врахування прибутку у складі ціни на постачання, а лише спрощувала підставу визначення ціни під час здійснення оборонних закупівель.
Натомість Державна аудиторська служба України (ДАСУ) вважає, що нормами постанови № 335 обмежено можливість включення прибутку виконавця оборонного замовлення до складу ціни на постачання під час дії правового режиму воєнного стану. Відтак унаслідок ревізій ДАСУ визначила, нібито виконавці державних контрактів з оборонних закупівель завдали державному бюджету мільярдних збитків, і вимагає повернення прибутку від замовлень.
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