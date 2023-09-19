"Держава знищує економіку та ВПК": волонтерка Ярова про рішення ДАСУ щодо прибутку оборонних підприємств
Членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова назвала рішення Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень спробою знищити вітчизняний ВПК
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"У 2022 році був проведений державний аудит всіх підприємств. Тоді Держаудитслужба віднесла всі підприємства, які працювали з Міноборони, до збиткових. Зараз проблема полягає не в рішенні ДАСУ. В нас в Конституції України прописано, що будь-яка підприємницька діяльність здійснюється з метою отримання прибутків. Проте в законодавстві про оборонні закупівлі вказано про те, що держава регулює прибуток, який може заробляти підприємство. І перевищення цих норм не було. Це не завадило ДАСУ віднести ці підприємства до збиткових", - пояснила Ярова.
Волонтерка наголосила, що рішенням Держаудитслужби Україна може позбутись власного ВПК
"Підприємства вже сплатили податок на прибуток до 1 травня цього року. Зараз через рішення Держаудитслужби від підприємств вимагають ще й повернення прибутку. Далі ДБР почали відкривати кримінальні провадження й виписувати підозри керівникам цих підприємств. Я хочу наголосити, що в нас підприємств ВПК не так і багато. Теж саме стосується і керівників цих підприємств, які можуть правильно керувати виробництвом. В цій ситуації дійсно вже важко визначити на чиєму боці грає держава. Все, що зараз відбувається - це руйнування економіки та вітчизняного ВПК. Таке в мирний час допустити важко, а про час війни й говорити не доводиться", - додала вона.
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