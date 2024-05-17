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Українець Яремчук, якого не може викупити "Валенсія", отримав шанс залишитись у топ-чемпіонаті

17 травня, 2024 п'ятниця
01:16
Футбол Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Зміст

Іспанський "Лас-Пальмес" цікавиться українським форвардом Романом Яремчуком, який на правах оренди грає за "Валенсію"

Про це повідомляє Radio Marca Valencia.

За інформацією джерела, іспанський "Лас-Пальмас" і турецький "Трабзонспор" активно цікавляться Романом Яремчуком. Відзначають, що клуб з Трабзона вже працює над переходом 28-річного українця.

"Валенсія", за яку Яремчук грає на правах оренди, вже повідомила агенту українця, що не має коштів на трансфер нападника з "Брюгге".

"Лас-Пальмас" після 36 зіграних матчів Ла Ліги йде 14-м в турнірній таблиці. Найкращим бомбардиром команди є півзахисник Кіріан Родрігес, який забив лише 6 голів.

"Трабзонспор" за 2 тури до завершення сезону посідає третє місце в чемпіонаті Туреччини, яке дозволить зіграти у Лізі Європи. 

Кар'єра Романа Яремчука

Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Українець зіграв в минулому сезоні 33 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 голами. 

На початку цього сезону Яремчук провів за "Брюгге" 5 матчів та забив 4 м'ячі. Попри це у бельгійському клубі український форвард не був гравцем основи, а переважно виходив на заміну. В результаті він відправився у "Валенсію" на правах оренди.

Transfermarkt оцінює Яремчука лише у 4 млн євро

Теги:
Спорт
Збірна України
Роман Яремчук
Футбольні трансфери
Ла Ліга
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