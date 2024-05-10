В іспанців не вистачає грошей, щоб оформити трансфер футболіста збірної України, - ЗМІ

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, нещодавно відбулася зустріч агента Романа Яремчука з керівництвом "Валенсії". Стало відомо, що в іспанців бракує коштів, щоб викупити українця у "Брюгге", звідки його орендували.

Клуб шукатиме нового форварда під свої можливості. У цьому сезоні Яремчук провів 31 матч і забив 8 голів.

Кар'єра Романа Яремчука

Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Українець зіграв в минулому сезоні 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 голами.

На початку цього сезону Яремчук провів за "Брюгге" 5 матчів та забив 4 м'ячі. Попри це у бельгійському клубі український форвард не був гравцем основи, а переважно виходив на заміну. В результаті він відправився у "Валенсію" на правах оренди.

Transfermarkt оцінює Яремчука лише у 4 млн євро