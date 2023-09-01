Футболіст збірної України близький до трансферу в Ла Лігу, - ЗМІ
Форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук зацікавив іспанську "Валенсію"
Про це повідомляє Relevo.
Іспанська "Валенсія" планує оформити трансфер форварда до закінчення трансферного вікна, яке зачиняється вже у ніч з 1 на 2 вересня.
"Валенсія" розглядає кандидатури Пако Алькасера з "Аль-Шарджі" та Шамара Ніколсона зі "Спартака", проте пріоритетом є українець Роман Яремчук з бельгійського "Брюгге".
Клуб Ла Ліги вже відправив "Брюгге" трансферний запит стосовно футболіста. Найімовірніше, що мова йде про оренду Романа Яремчука. Переговори тривають.
Кар'єра Романа Яремчука
Минулого літа "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Українець зіграв в минулому сезоні 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.
Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 голами.
Transfermarkt оцінює Яремчука лише у 5 млн євро
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