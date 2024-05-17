Завдання штурмовиків РФ - виявити вогневі точки ЗСУ та загинути, - "Легіон Свободи" про Роботине

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді у росіян на Запорізькому напрямку є певні успіхи, але ці успіхи полягають в тому, що вони заходять. А зайти на деякі ділянки ще нічого не означає, вони так, зайшли й задвохсотилися. Від Роботиного вже нічого не залишилося, там тільки груда будівельного сміття. Там немає де обладнувати стабільні вогневі точки й вести оборону", - зауважив Денисов.

За словами речника "Легіону Свободи", росіяни гатять артилерією по Роботиному, засилаючи туди своїх штурмовиків.

"Задача тих штурмовиків - це виявити наші вогневі точки й героїчно загинути в стрілецькому бою. Але шляхом виявлення вогневих точок дати координати російській артилерії, щоб вона й далі гатила по селу", - наголосив Денисов.