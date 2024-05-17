Завдання штурмовиків РФ - виявити вогневі точки ЗСУ та загинути, - "Легіон Свободи" про Роботине
Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що росіяни гатять артилерією по Роботиному, засилаючи туди штурмовиків
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді у росіян на Запорізькому напрямку є певні успіхи, але ці успіхи полягають в тому, що вони заходять. А зайти на деякі ділянки ще нічого не означає, вони так, зайшли й задвохсотилися. Від Роботиного вже нічого не залишилося, там тільки груда будівельного сміття. Там немає де обладнувати стабільні вогневі точки й вести оборону", - зауважив Денисов.
За словами речника "Легіону Свободи", росіяни гатять артилерією по Роботиному, засилаючи туди своїх штурмовиків.
"Задача тих штурмовиків - це виявити наші вогневі точки й героїчно загинути в стрілецькому бою. Але шляхом виявлення вогневих точок дати координати російській артилерії, щоб вона й далі гатила по селу", - наголосив Денисов.
- Село Роботине на Запоріжжі перебуває під контролем українських Сил оборони, поблизу нього тривають постійні бої.
- Протягом доби 17 травня на фронті відбулось 114 бойових зіткнень, росіяни здійснили майже 2,8 тис. обстрілів позицій наших військ.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що на Запорізькому напрямку лінія фронту не рухається.
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