Українські військові утримують Роботине, за село тривають постійні бої, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що на Запорізькому напрямку лінія фронту не рухається
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни намагаються скористатися моментом, розуміючи, що увага сьогодні прикута до Харківщини. Але на Запорізькій лінії фронту достатньо наших військових, лінії укріплені. Тобто в цілому наші військові зафіксувалася на цих позиціях. Після заяв одного з очільників окупаційної влади Рогова, що начебто Роботине захоплено, наші військові це спростували", - зауважив Ашурбеков.
За словами депутата Запорізької обласної ради, за Роботине тривають постійні бої.
"На сьогодні немає інформації, що росіяни там щось контролюють. Роботине - це вже не село з будинками, які всі зруйновані, а географічна територія. Наші військові великою ціною, але утримують його. Глобально лінія фронту по Запорізькій області не рухається", - додав Ашурбеков.
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