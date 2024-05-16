В окупованому Маріуполі росіяни запровадили максимальну націнку на хліб, - Андрющенко
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі запровадили максимальну націнку на хліб
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіяни зазначили про "необхідність" запровадження торгової націнки на хліб простої рецептури - до 7%, а на інші хлібобулочні вироби - до 10%.
"Додатково повідомляємо, що середні ціни м. Маріуполя на молоко стерилізоване, консерви фруктово-ягідні для дитячого харчування, помідори, туалетний папір, значно перевищують середні ціни в порівнянні з Ростовською областю", - йдеться в документі окупаційної адміністрації.
Фото: t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime
- 15 травня повідомлялось, що РФ продовжує завозити в тимчасово окупований Маріуполь своїх мігрантів. Кількість росіян у місті за пів року зросла на 7,8 тис.
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