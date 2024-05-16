В окупованому Маріуполі росіяни запровадили максимальну націнку на хліб, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни зазначили про "необхідність" запровадження торгової націнки на хліб простої рецептури - до 7%, а на інші хлібобулочні вироби - до 10%.

"Додатково повідомляємо, що середні ціни м. Маріуполя на молоко стерилізоване, консерви фруктово-ягідні для дитячого харчування, помідори, туалетний папір, значно перевищують середні ціни в порівнянні з Ростовською областю", - йдеться в документі окупаційної адміністрації.

Фото: t.me/andriyshTime

Фото: t.me/andriyshTime