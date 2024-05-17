Зеленський 16 травня поспілкувався з президентом Ліберії. Про що говорили

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент України під час розмови з лідером Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм поінформував колегу про наслідки агресії РФ проти України.

"Подякував за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. У цьому контексті обговорили підготовку до Глобального саміту миру", - йдеться у заяві Зеленського.

Також говорили про вплив війни на продовольчу безпеку в Африці.