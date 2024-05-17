Зеленський 16 травня поспілкувався з президентом Ліберії. Про що говорили
Ввечері четверга, 16 травня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Президент України під час розмови з лідером Ліберії Джозефом Ньюма Боакаєм поінформував колегу про наслідки агресії РФ проти України.
"Подякував за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. У цьому контексті обговорили підготовку до Глобального саміту миру", - йдеться у заяві Зеленського.
Також говорили про вплив війни на продовольчу безпеку в Африці.
- Під час телефонної розмови з прем'єром Польщі Дональдом Туском президент Володимир Зеленський заявив, що однією з цілей РФ зараз є газова інфраструктура на заході України
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