Однією з цілей РФ зараз є газова інфраструктура на заході України: Зеленський провів телефонну розмову з Туском

Про це Зеленський повідомив у Тelegram.

Президент України розповів польському прем'єру про ситуацію у Харкові та наголосив на нагальній потребі в системах ППО для захисту українських областей.

"Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - заявив Зеленський.

Президент також поінформував, що вони з прем'єром Польщі доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - додав він.