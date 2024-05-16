Однією з цілей РФ зараз є газова інфраструктура на заході України: Зеленський провів телефонну розмову з Туском
Під час телефонної розмови з прем'єром Польщі Дональдом Туском президент Володимир Зеленський заявив, що однією з цілей РФ зараз є газова інфраструктура на заході України
Про це Зеленський повідомив у Тelegram.
Президент України розповів польському прем'єру про ситуацію у Харкові та наголосив на нагальній потребі в системах ППО для захисту українських областей.
"Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - заявив Зеленський.
Президент також поінформував, що вони з прем'єром Польщі доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.
"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - додав він.
- 14 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам.
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