У Вовчанську тривають вуличні бої, українські підрозділи працюють по силах РФ. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на Харківщині

Зараз ворог регулярно обстрілює Харків ракетами, КАБами й намагається наблизитись на відстань, щоб використовувати для цього ствольну артилерію. Противник намагається просуватися на двох ділянках, це зона на північ від Харкова, де ворог здійснює спроби просування до Липців. Є низка відео, як українські бійці знищують росіян на цьому напрямку. Другий вектор дій агресора - Вовчанськ. Зараз путінські частини намагаються обійти Вовчанськ зі сходу і заходу.

Дії ворога у Вовчанську

Сьогодні у Міноборони України повідомили, що росіяни намагаються закріпитися у північній частині Вовчанська. Разом з тим, ми бачимо як працюють українські прикордонники, досить виважено, оптимально та ефективно, знищуючи противників. Тобто ситуація контрольована. Також були повідомлення про те, що російські танки заїхали у північну частину міста. Згодом бійці бригади "Сталевий кордон" показали відео з ураження ворожих танків Т-72. Ворог намагатиметься просуватися. Він має умови для перекидання своїх сил з російської території, бо там досить спрощена логістика. Тому нам потрібні всі умови, щоб знищувати противника на російській території, використовуючи, в тому числі американську зброю.

Якщо ми будемо знищувати ворога на його ділянках накопичення, це суттєво вплине на ситуацію на цьому напрямку фронту. Але поки ми чекаємо дозволу, щоб бити ATACMS по російській території, зараз наші військові, зокрема з батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", виконують унікальну роботу.

Вчора у Вовчанську ворог вдавався до танкових штурмів, сьогодні намагається використовувати бронетехніку. Але за словами заступника командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92 ОШБР Маляревича, це не такі штурм, як відбувалися під Авдіївкою чи Часовим Яром. Росіяни не застосовують великі бронегрупи, бо вони вже зрозуміли, що чим більша група, тим більше шансів, що її буде знищено дроном і добито артилерією. Окупанти атакують невеликими групи, до 50 осіб, з одним або двома танками і бронемашини. Декілька бригад ЗСУ працює в цьому секторі. Тому ситуація наразі контрольована. Фронт стабілізується дуже активно. У Вовчанську зараз тривають вуличні бої, каже Маляревич. Там працює декілька українських підрозділів і робиться все для того, щоб ворог не зайшов повністю у Вовчанськ. Адже коли ворог заходить у місто, його потім важко звідти вибити.

Ефективність дронів на полі бою

Олесь Маляревич - заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92 ОШБР розповів, як команді вдається здійснювати удари по Бєлгороду дронами.

"Дійсно, дронами ми намагаємося патрулювати шляхи сполучення. Ми мали право перетнути кордон. Це називається "вільне полювання". От ми і вільно "вполювали" бронемашину з повністю запакованим боєкомплектом. Це був восьмидюймовий FPV-дрон. У нас була не дуже якісна картинка, ми навіть не були впевнені чи влучили. Тому що не було в тому секторі дрона-розвідника, щоб спостерігати зі сторони за результатом, як це буває при активних бойових діях, коли працюють дрони один за одним. Але через декілька годин ми випадково знайшли це відео в російських телеграм-каналах. Вони самі його виклали, там є повна версія. Дуже дякую нашим "білогородським кореспондентам", за те що зняли цей процес і передали свої емоції. Це додало гарного настрою нашим пілотам", - зазначив він.

Українські "ударні крила"

Арсенал батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС розширюється. До FPV-дронів коптерного типу додалися "ударні крила", що спроможні залітати далі, ніж FPV-коптери. Заступник командира батальйону розповів, що вартість "крил камікадзе" вартість майже дорівнює вартості FPV-дронів. Але у них більша дальність ніж у FPV. Приблизно до 30-35 км можна долітати. Заряд літак несе такий самий, до 3 кг.

"Це українська розробка. Завжди добре, коли щось виробляється в Україні. Тому що є зв'язок з інженерами, виробництвом і ми в режимі онлайн щодня. Ми відправляємо їм наші результати, роботи, вказуємо на всі плюси й мінуси. Буває, що дрон працював три місяці по окупантах, вбивав їх, а потім перестав працювати. Тоді цю проблему вирішують. Інколи виробники прямо на фронт приїжджають, активно докручують електроніку, механіку. Тому працюємо 24/7, щоб дрони розвивалися. Це війна технологій, переможе не кількість, а розум технологій і якість їх використання", - зазначив Маляревич.

Юрій Федоренко, командир Батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка повідомляв, що за квітень батальйон використав 1460 FPV-дронів. Близько 50% цих дронів вразили ворожі цілі. За його словами, сьогодні вкрай важливе додаткове фінансування батальйону. За квітень вдалося зібрати близько 18 млн грн, але втрат для противника було здійснено на 50 млн доларів.

Вартість роботи на місяць, саме на технічні засоби, на місяць травень складає 20 млн грн, розповів заступник командира. Потреби здебільшого закриті героїчними зусиллями міжнародних партнерів, українських компаній. Але не червень потреба на 70% поки що не закрита. Тому для того, щоб постійно працювати, потрібно кошти.

Протидія "Орланам" і Supercam РФ

На багатьох напрямках доводиться чути, що у противника є значна кількість "Орланів" і Supercam, які потім наводять, дають дані для засобів ураження. Оптимальні способи боротьби є ППО, каже Маляревич. "Орлан" літає до 5 км заввишки й не кожне ППО зможе його дістати так високо. Тому тільки розвиток системи ППО розв'яже цю проблему. За його словами, "Орлан" - дуже потужний розвідувальний засіб, який був зроблений до війни. Під час війни він був доопрацьований, враховуючи всі реалії.