В Україні з'явилися "ударні крила", що спроможні залітати далі, ніж FPV-коптери, - комбат 92-ї ОМБр Федоренко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"В Україні з'явились "ударні крила" у відповідній кількості. Це дуже суттєве зрушення. Тому що на початку 2023 року і всередині року "ударних крил" майже не було. Було лише декілька компаній, які виготовляли "ударні крила" і "крила камікадзе" у багаторазовому застосуванні. Але це були зовсім невеличкі партії. Їх мали тільки окремі підрозділи Сил оборони. На сьогоднішній день є ряд виробництв, які виготовляють ці "ударні крила". Вони спроможні залітати далі, ніж FPV-коптери і нести достатньо потужні боєприпаси, щоб впроваджувати достатньо серйозне ураження противника в глибині його оперативного простору", - повідомив Федоренко.

Друге - це модернізація, якої зазнали системи управління FPV-дронів і нічні бомбери, каже комбат 92-ї ОМБрр.

"Якщо порівнювати засіб нічний бомбер типу "Баба Яга", як його називає противник, на початку 2023 року тієї ж компанії, яка виготовляє, і на початку 2024 року - це два зовсім різні засоби, з точки зору покращення. Тому Україна стало й економічно в цьому напрямку розвивається", - додав він.