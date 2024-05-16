Сили оборони зупинили активне просування росіян на Харківщині, у Вовчанську тривають бої, - Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що станом на четвер, 16 травня, українські військові зупинили активне просування росіян на Харківщині. Водночас в міській забудові Вовчанська тривають бойові дії
Про це Синєгубов повідомив у етері телемарафону.
Він зазначив, що росіяни просунулись у бік Липців на Липецькому напрямку. Втім, Силам оборони вдалося стримати активне просування ворога.
"Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення і вони наносять ураження по живій силі, військовій техніці та озброєнню ворога у доволі великій кількості", - сказав Синєгубов.
Він вказав, що через це росіяни вимушені підтягувати резерви, щоб підтримувати наступальний потенціал. Однак, Сили оборони мають завдання стабілізувати лінію фронту. Крім того, за словами Синєгубова, ворог фактично намагається знищити Вовчанськ - місто постійно перебуває під обстрілами, продовжуються бойові дії в міській забудові.
"Наші воїни щоденно, щогодини, щохвилини боронять нашу територію. Відбивають зайняті ворогом землі для того, щоб зменшити ту "сіру зону", яка наразі утворилася на півночі території. Нами розроблені оновлені маршрути евакуації, є домовленості з Укрзалізницею про евакуаційні поїзди", - додав очільник області.
- Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
- Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
- Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
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