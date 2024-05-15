Наступ на Харківщині - це початок масштабних наступальних дій Росії. Колонка Сергія Згурця

ЗСУ атакували військовий аеродром Бельбек в тимчасово окупованому Криму

Вночі 15 травня Збройні сили України здійснили черговий удар по аеродрому Бельбек російських окупаційних військ в тимчасово окупованому Криму. Офіційної інформації про ураження ще немає, втім, в мережі вже зʼявились фото уражених комплексів ППО. Також раніше зʼявились супутникові знімки, на яких видно велику дислокацію російських літаків. Удар по аеродромі Сили оборони здійснили за допомогою ракет Atacms. Варто зауважити, що ці ракети є досить ефективними, тому сподіваємось, що новий фонд, про який оголосив сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен, допоможе збільшити українські арсенали. Зокрема, йдеться про виділення $2 млрд. Ці кошти можуть піти на підтримку нашого ОПК, а також на закупівлю тих видів озброєнь, які вкрай потрібні ЗСУ.

США планують передати Україні додаткову батарею систем ППО Patriot

Також під час візиту Ентоні Блінкена до Києва порушувалось питання про постачання систем ППО Patriot. Сам Блінкен не підтвердив таку інформацію, але і не спростував. Однак в іноземних ЗМІ зʼявилась інформація про те, що США розглядають можливість передачі Україні ще однієї батареї Patriot. Сьогодні це вкрай важливо. Вчора президент України Володимир Зеленський сказав про те, що для Харкова потрібні додаткові дві батареї Patriot для захисту від ворожих атак. Оскільки окупанти намагаються перетворити Харків в Алеппо, використовуючи різні засоби повітряного ураження.

Ситуація на Харківщині залишається вкрай складною

Сьогодні зранку у Генштабі ЗСУ повідомили, що ситуація на Харківщині достатньо стабілізована. Пізніше там повідомили, що Сили оборони відбили наступальні дії окупантів у районі Вовчанська. Зокрема, що оборонні дії тривають у північній та північно-західній частині Вовчанська. Нам відомо, що росіяни намагаються фронтально та західніше тиснути на наші позиції. Втім, попри заяви Генштабу ЗСУ, розуміємо, що ситуація на Харківщині залишається вкрай складною.

Ситуація постійно аналізується закордонними експертами. Зокрема, британський аналітичний центр RUSI зробив цікаву доповідь під назвою "Росія починає накопичувати переваги у війні з Україною". Доповідь досить цікава та раціональна. Зокрема, аналітики повідомляють, що російська атака на Харківщині є першим етапом великого наступу Росії. Зараз Росія продовжує використовувати різні підходи для того, щоб мати різні підходи на полі бою. Також аналітики пишуть про те, що буде наступ у бік Харкова, що змусить Україну залучати більше резервів міста. Потім Росія буде чинити тиск на півдні України, аби повернути здобутки України під літнього контрнаступу 2023 року. Далі росіяни планують масштабно діяти на сході України. Поки що невідомо, чи дійсно саме так будуть розгортатись події, оскільки, це лише припущення британських експертів. Варто зауважити, що ворог не має сил та засобів для таких масштабних наступальних дій.

Наступ росіян на Харківщині має на меті створити передумови для успішних дій окупантів на сході України

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що росіяни планують свої дії, виходячи зі своїх оцінок ситуації в Україні. Зокрема, вони вважають, що в Україні недостатньо резервів та озброєння для протистояння їхній армії по всій лінії фронту. Також, на думку Самуся, окупанти планують свої операції на тлі того, що з жовтня 2023 року вони не змогли досягти своїх цілей на сході Україні. Зокрема, повністю захопити Донецьку та Луганську області. Саме тому Росія може вдатись до розтягування лінії фронту, щоб досягти результату на сході України. Якби російській окупаційній армії вдалось захопити Вовчанськ і далі просуватись, то це б змусило українське командування перетягувати значні резерви на цей напрямок, в тому числі зі сходу. Такий крок дозволив би РФ активізувати свої дії на Донбасі. Самусь вважає, що головна мета атаки росіян на Харківщині й на інших напрямках - розхитати українську оборону й створити сприятливу ситуацію, коли резервів в ЗСУ дійсно не буде вистачати. На щастя, сьогодні росіянам не вдалось реалізувати свій задум на Харківщині, тому є припущення, що вони спробують наступати на Сумщині. Однак, і за такого розвитку подій в росіян немає достатньо сил та засобів, щоб проводити масштабні наступальні дії. Оскільки, якщо говорити про загальну чисельність окупаційних військ на біля кордону Харківщини та Сумщини, то мова йде про 50-60 тис. угруповання військ. До того ж Росія також має проблеми з ресурсами для війни. Від так вони й почали проводити кадрові ротації в Міноборони.

Путін звільнив Шойгу з посади міністра оборони РФ

Михайло Самусь також прокоментував звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За його словами, цей крок для росіян цілком логічний, оскільки Шойгу вже давно асоціюється з корупцією в російській армії. Він став міністром оборони у 2012 році, коли Анатолій Сердюков проводив прагматичну реформу в армії, яка орієнтувалась на найкращі стандарти у світі. Як не дивно, але тоді Росія випереджала Україну в переході на стандарти НАТО. Це все не сподобалось російським військовим і Анатолія Сердюкова зняли з посади. Коли Сергій Шойгу очолив міністерство оборони РФ, то була сформована ціла генеральська мафія. Саме тоді, у 2012 році, була затверджена програма переозброєння РФ на досить величезний бюджет. Зокрема, за курсом станом на сьогодні це понад $1 трлн. Втім, всі ці кошти кудись зникли, а передових зразків озброєнь не зʼявилось. Ситуація для них не змінилась і сьогодні. Тому, формально, ідея заміни Шойгу полягає в тому, щоб міністром став економіст, який зможе розібратись з діяльністю Міноборони та оптимізувати роботу.

Однак, як зауважив Самусь, в Росії все робиться через корупцію. Росія навіть нафту продає через чорний танкерний флот та корупційні схеми. Навіть той факт, що Росія отримує електроніку та компоненти, обходячи санкції, підтверджує високий рівень корупційних схем. Така система формувалась в Росії 12 років. Тому, на думку Самуся, нова команда не зможе вплинути й одразу оптимізувати роботу Міноборони та російського ВПК. Це призведе тільки до зворотного ефекту. Зокрема, всі процеси зупиняться. Будь-які контракти про закупки вчасно не будуть виконуватись. Особливо, якщо це стосуватиметься чиїхось інтересів. Відповідно, як спрогнозував Самусь, в середньостроковій перспективі це може вплинути негативно на обороноздатність російської армії.