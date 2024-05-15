Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Путін пояснив, чому змінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ

Путін пояснив, чому змінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ

15 травня, 2024 середа
17:14
Світ Путін і Бєлоусов
Зміст

Російський диктатор Володимир Путін пояснив заміну Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ збільшенням витрат на оборону та порівняв ці дані із витратами Радянського Союзу

Про це повідомляє видання "ТАСС".

Путін зазначив, що у 2024 році витрати на так звану оборону і безпеку складуть 8,7% ВВП.

"Пов’язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову ростуть. Нагадаю, що в середині 80-х років загальні витрати радянського союзу на оборону та безпеку складали приблизно 13%. В 2024 році у нас загальні витрати на оборону та безпеку складуть приблизно 8,7%, можливо, буде трохи більше. Це, звісно, не 13, як було в Радянському Союзі, але це все-таки солідна величина. Це великий ресурс, і ми зобов’язані розпорядитися ним уже дбайливо та ефективно", - сказав Путін. 

Читайте також: Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов.

Він пояснив призначення Бєлоусова його колишніми посадами в уряді.

"Андрій Ремович очолював свого часу міністерство економічного розвитку, потім працював в адміністрації президента помічником президента, а в останні роки був першим заступником голови уряду РФ, керував економічним блоком і, звісно, він чудово розуміє, що треба зробити для того, щоб економіку усього силового блоку міністерства оборони як ключової ланки цього блоку вписати в загальну економіку країни", - за словами російського диктатора.

Також Путін заявив, що за його дорученням "останнім часом" Бєлоусов займався "деякими речами подвійного призначення, зокрема розвитком безпілотних літальних та інших безпілотних апаратів".

  • 13 травня повідомлялось, що за оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО.
  • 14 травня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що новий міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов не розуміється на військовій справі.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Сергій Шойгу
Читайте також:
грузія
13 травня, 2024 понедiлок
"Загрожує євроінтеграції": 12 країн ЄС попросили Борреля пояснити, як на Грузію вплине закон про "іноагентів"
відключення світла
15 травня, 2024 середа
В Україні запровадили екстрені відключення світла
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 травня, 2024 вiвторок
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
15 травня
18:23
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Політично Китаю вигідна поразка Заходу, - директор Центру близькосхідних досліджень Семиволос
18:07
Олександ Будько у Каннах
Українки подали понад 500 анкет на участь у "Холостяку" з ветераном Олександром Тереном
18:06
дрони ЗСУ
В окупованому Скадовську росіяни провели для школярів змагання з пілотування дронів, - Спротив
18:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Младоолігарх з "Кварталу". Хто такий Кірющенко, який заробляє мільярди на блекаутах
17:59
Джо Байден
Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати: відома дата
17:54
на фото: наслідки російського обстрілу по селищу Степногірське на Запоріжжі
Окупанти скинули авіабомби на селище у Запорізькій області: троє людей поранені
17:53
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Саміт миру - одна з причин візиту Блінкена в Україну, - Гопко
17:47
Оновлено
Обстріл Херсона 15 травня 2024 року
Росіяни вдарили трьома авіабомбами по центру Херсона: 18 людей постраждали
17:46
ЗСУ
Роботине перебуває під контролем українських захисників, - Сили оборони Півдня спростували інформацію РФ про захоплення села
17:40
Режисер "Шаленого Макса" планував застосувати технологію омолодження Шарліз Терон
17:35
Оновлено
Російська атака по Миколаєву 15 травня 2024 року
Росіяни вдарили по Миколаєву: шестеро постраждалих
17:32
Тайсон Ф'юрі
"Ні для кого не секрет": Фʼюрі перед боєм з Усиком заявив, що страждає на біполярний розлад
17:13
Оновлено
напад на Фіцо
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, він перебуває у важкому стані
17:12
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони частково витіснили росіян з Вовчанська, - Генштаб
16:56
Здавав ворогу розташування Сил оборони на Вінниччині й Черкащині: СБУ затримала рецидивіста, який працював на ПВК Вагнера
16:36
Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Сумщині. Є загибла
16:25
Оновлено
"Інформація викривлюється": alyona alyona прокоментувала ситуацію зі "штрафом" на Євробаченні
16:18
фейк
"Зеленський підготував багато неправдивих повідомлень про обстріли цивільного населення, масові вбивства й катування": добірка фейків світових ЗМІ за 15 травня
16:14
Естонія
Парламент Естонії схвалив використання російських заморожених активів на користь України
16:09
На фото: Олексій Завгородній, Позитив
Позитив розповів, що найбільший гонорар отримував на корпоративі у Коломойського, та назвав суму
16:00
OPINION
Руслан Рохов
Яке послання привіз Блінкен до Києва
15:59
Ексклюзив
окупанти рф
На Харківщині росіянам не вдався бліцкриг, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
15:44
Ентоні Блінкен
США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд
15:11
Маріуполь
За пів року в Маріуполі кількість росіян зросла на 7,8 тис., - міськрада
15:07
На фото: Меріл Стріп
На відкритті Каннського кінофестивалю Меріл Стріп вручили почесну "Золоту пальмову гілку"
14:57
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів, - держсекретар США Блінкен
14:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:31
діти, війна
Росія атакувала Дніпро: є загиблі та поранені
14:28
колаж
Під час стрибка з парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Розпочато розслідування
14:15
Грузія протести
У ЄС і НАТО закликали Грузію змінити курс на тлі ухвалення закону про "іноагентів"
14:10
Непокаране зло повертається
Окупанти планують змусити дітей на ТОТ Луганщини вивчати "історію ЛНР"
14:05
На фото: Антон Вельбой
Wellboy заявив, що посів би перше місце на Євробаченні, alyona alyona прокоментувала
14:00
OPINION
Юрій Богданов
Блінкен, гітара і вибори
13:46
Російський літак
ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії "Ростех"
13:40
У Києві викрили підпільний осередок проєкту Медведчука "Другая Украина": підозру отримав куратор групи Жарких
13:33
Бузок
Наталка Діденко спрогнозувала потепління найближчими днями
13:03
Оновлено
обстріл, ППО
У Севастополі лунали вибухи: міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS
12:58
На фото: Кріс Гемсворт
"Закочую очі": зірка Marvel Кріс Гемсворт відповів на критику супергеройських фільмів від Скорсезе та Копполи
12:50
Новини компаній
"Не зупиняйся": у Львові відбувся благодійний напівмарафон від Нової пошти
12:47
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV