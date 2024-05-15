Путін пояснив, чому змінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ
Російський диктатор Володимир Путін пояснив заміну Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ збільшенням витрат на оборону та порівняв ці дані із витратами Радянського Союзу
Про це повідомляє видання "ТАСС".
Путін зазначив, що у 2024 році витрати на так звану оборону і безпеку складуть 8,7% ВВП.
"Пов’язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову ростуть. Нагадаю, що в середині 80-х років загальні витрати радянського союзу на оборону та безпеку складали приблизно 13%. В 2024 році у нас загальні витрати на оборону та безпеку складуть приблизно 8,7%, можливо, буде трохи більше. Це, звісно, не 13, як було в Радянському Союзі, але це все-таки солідна величина. Це великий ресурс, і ми зобов’язані розпорядитися ним уже дбайливо та ефективно", - сказав Путін.
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Він пояснив призначення Бєлоусова його колишніми посадами в уряді.
"Андрій Ремович очолював свого часу міністерство економічного розвитку, потім працював в адміністрації президента помічником президента, а в останні роки був першим заступником голови уряду РФ, керував економічним блоком і, звісно, він чудово розуміє, що треба зробити для того, щоб економіку усього силового блоку міністерства оборони як ключової ланки цього блоку вписати в загальну економіку країни", - за словами російського диктатора.
Також Путін заявив, що за його дорученням "останнім часом" Бєлоусов займався "деякими речами подвійного призначення, зокрема розвитком безпілотних літальних та інших безпілотних апаратів".
- 13 травня повідомлялось, що за оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО.
- 14 травня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що новий міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов не розуміється на військовій справі.
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