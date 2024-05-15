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Головна Війна з Росією За 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

За 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

15 травня, 2024 середа
12:19
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Станом на 11:30 з початку доби російський ворог провів 23 атаки на позиції українських військ на сході України, 19 із них ще тривають

Про це 15 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На сході України, на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, з початку доби противник провів 23 атаки на позиції наших військ, з них 19 ще тривають", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на Харківському напрямку противник не проводив активних дій з початку доби. Ворог намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Загалом з 10 травня російська армія на Харківському напрямку втратила 615 вбитими та пораненими. Також знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Куземівка – Стельмахівка, Крохмальне – Берестове, Котлярівка – Піщане, Кармазинівка – Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника на напрямку Червонопопівка – Новосадове, противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку наші війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе – Роздолівка, Берестове – Спірне, Миколаївка – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве – Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине – Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове – Сокіл, ще одну атаку окупантів наші воїни відбивають на напрямку Семенівка – Новоселівка перша.

На одній із ділянок під час атаки противника наші захисники знищили ворожий танк та дві БМП. Сили оборони покращили тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника українські воїни проводять перегрупування.

На Курахівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На цей час утрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

Від початку поточної доби російський агресор найактивніший на Времівському напрямку. Тут підрозділи Сил оборони відбили 8 та продовжують стримувати ще дві атаки противника на напрямках Микільське – Костянтинівка, Солодке – Костянтинівка, Завітне Бажання – Старомайорське, Володине – Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено, бої тривають.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника на напрямку Новопрокопівка – Роботине, російські окупанти успіху не мали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

З початку доби ЗСУ ліквідували майже 260 окупантів

Загалом з початку доби відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, українськими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів.

  • Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин. РФ використовує нову тактику на цьому напрямку. 
  • Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що росіяни мають необмежену кількість живої сили й боєприпасів.

Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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