На стратегічні прориви у противника не існує запасів, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Курській, Брянській і Білгородській областях у противника сконцентровано 50 тис. особового складу. На Харківському напрямку, з боку Білгородській області, наші військові говорили про те, що там сконцентровано десь 30 тис. особового складу армії РФ. За оцінками щодо спроможності РФ забезпечити просування у бік Харкова - це вважається недостатньою кількістю. Але для атак і створення умовних санітарних зон, до чого прагне РФ, цих сил може вистачити", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, ворог намагатиметься діяти по широкій лінії фронту, використовуючи обмежені резерви.

"Якщо загалом оцінити резерви РФ, то це є складним питанням. У публікаціях йшлося про те, що за Уралом триває підготовка 300 тис. особового складу. Вважаю, що це є певним перебільшенням. Більш прагматичні оцінки щодо російських стратегічних резервів на всій лінії фронту коливалися в межах двох армійських корпусів, тобто в межах 60 тис. особового складу противника. Ці 60 тис. можливо згадати, як резерв для використання противником на тих ділянках, де може відбутися притискання нашої оборони. Північний напрямок поки що не є настільки критичним. Щодо інших ділянок східного фронту, то попри активність з боку противника, якщо і є просування, але воно вимірюється мінімальними відстанями. Наразі у противника не існує запасів на стратегічні прориви", - зауважив Згурець.