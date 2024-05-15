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Ексклюзив

На стратегічні прориви у противника не існує запасів, - Згурець

15 травня, 2024 середа
10:34
Війна з Росією Карта. Харківщина_1505
Зміст

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що ворог намагатиметься діяти по широкій лінії фронту, використовуючи обмежені резерви

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Курській, Брянській і Білгородській областях у противника сконцентровано 50 тис. особового складу. На Харківському напрямку, з боку Білгородській області, наші військові говорили про те, що там сконцентровано десь 30 тис. особового складу армії РФ. За оцінками щодо спроможності РФ забезпечити просування у бік Харкова - це вважається недостатньою кількістю. Але для атак і створення умовних санітарних зон, до чого прагне РФ, цих сил може вистачити", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, ворог намагатиметься діяти по широкій лінії фронту, використовуючи обмежені резерви.

"Якщо загалом оцінити резерви РФ, то це є складним питанням. У публікаціях йшлося про те, що за Уралом триває підготовка 300 тис. особового складу. Вважаю, що це є певним перебільшенням. Більш прагматичні оцінки щодо російських стратегічних резервів на всій лінії фронту коливалися в межах двох армійських корпусів, тобто в межах 60 тис. особового складу противника. Ці 60 тис. можливо згадати, як резерв для використання противником на тих ділянках, де може відбутися притискання нашої оборони. Північний напрямок поки що не є настільки критичним. Щодо інших ділянок східного фронту, то попри активність з боку противника, якщо і є просування, але воно вимірюється мінімальними відстанями. Наразі у противника не існує запасів на стратегічні прориви", - зауважив Згурець. 

  • Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що росіяни мають необмежену кількість живої сили й боєприпасів.
  • Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин. РФ використовує нову тактику на цьому напрямку. 
Теги:
Новини
Росія
Харків
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
Донеччина
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
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