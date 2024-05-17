У першому кварталі року винищувачі НАТО вилітали на перехоплення літаків РФ над Балтією на 20-25% частіше

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в НАТО.

Зазначається, що, ймовірно, це через збільшення навчань Північноатлантичного Альянсу.

Джерело відмовилося назвати конкретну цифру про кількість російських літаків, які фіксувались поблизу території НАТО.

Минулого року Альянс заявляв, що винищувачі союзників понад 300 разів злітали на перехоплення російських військових літаків, причому більшість інцидентів сталися над Балтикою.

Однак на відміну від минулого, зараз західні пілоти майже не виявляють жодного російського винищувача чи стратегічного бомбардувальника, що наближається до повітряного простору союзників, і більшість перехоплень зараз здійснюють літаки спостереження або іноді транспортні літаки, зазначає джерело.

Незрозуміло, чому Росія змінила свою поведінку, але є припущення, що Москві потрібні її бомбардувальники та винищувачі в Україні, оскільки бойові дії там стають все більш інтенсивними, додало джерело.

У НАТО стверджують, що російські військові літаки раніше не передавали код транспондера, що вказує на їхнє положення та висоту, не заповнювали план польоту та не спілкувалися з авіадиспетчерами.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Альянс збільшив свою присутність на її східному фланзі, відправивши туди більше винищувачів і створивши наземну протиповітряну оборону.