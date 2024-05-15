Українки подали понад 500 анкет на участь у "Холостяку" з ветераном Олександром Тереном

Про це повідомили в instagram проєкту.

Продюсери проєкту "Холостяк" заявили, що претендентки на участь у 13 сезоні реаліті-шоу обвалили сайт.

"Ваші анкети падають кожні 2 хвилини. Ви обвалили нам сайт на 13 хвилин. Лише за першу добу "Холостяку" надійшло понад 500 анкет, і вони продовжують і продовжують поступати", - зазначили в дописі.

У коментарях глядачі висловили побоювання, що деякі з дівчат можуть прийти на шоу заради піару, а не заради кохання.

13 травня СТБ оголосив, що командир стрілецького батальйону "Карпатська Січ" Олександр Будько з позивним Терен, який втратив на війні обидві ноги, буде новим героєм шоу "Холостяк".

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 22 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань "Ігри Нескорених", а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив".

Влітку 2023 року український захисник Олександр Будько з позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з російськими загарбниками, станцював у США в балеті "Жизель" з українською трупою The United Ukrainian Ballet.

У жовтні Олександр презентував автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка".

У квітні цього року Олександр Терен (Будько) зізнався, що отримав пропозицію станцювати разом з українськими артистами Олександром Стояновим та Катериною Кухар, але відмовився через російський балет у їхньому репертуарі.