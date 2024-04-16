Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим

Про це він сказав в інтервʼю "Розмова".

Військовослужбовець ЗСУ, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер, громадський активіст Олександр Терен (Будько) у липні 2023 року виступив на сцені театру в Каліфорнії разом з артистами української балетної трупи The United Ukrainian Ballet, створеної у Нідерландах з танцівників-біженців з України.

Олександр на війні втратив обидві ноги, тож у балеті станцював на протезах. Балет пройшов з успіхом, і після цього співпрацю Терену запропонували українські артисти балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Подружжя виїхало за кордон ще до початку повномасштабної війни й нині гастролює світом з виставами.

"Саша Стоянов та Катя Кухар ставлять одну з українських вистав. Запрошували мене бути частиною одного з номерів. Ми довго все узгоджували, вони мені все гарно розрекламували. І зрештою мій друг Олексій (із The United Ukrainian Ballet, - ред.) потім скидає мені їхню програму на тур. У них там український прапор, все гарно, і потім - "Лускунчик" (балет російського композитора Петра Чайковського, написаний на замовлення дирекції імператорських театрів, - ред.), ще щось - стандартний російський балет. Я кажу: "Стоп, чекайте! Ви не казали, що будете це танцювати". Одним артистам забороняють на національному рівні танцювати російський балет, а інші артисти їздять за кордоном та заробляють немалі гроші, "захищаючись" українським прапором", - наголосив Олександр Терен.

Він обурився, що балетне подружжя запросило його як ветерана російсько-української війни до участі у виставі, "щоб уже повністю закрити гештальт, щоб ніхто не докопався". При цьому вони заробляють на "Лускунчику". Він додав, що радий, що не працює зі Стояновим та Кухар.

У репертуарі Grande Kiev Ballet кілька російських балетів - "Лебедине озеро", "Лускунчик" та "Спляча красуня" на музику Петра Чайковського.

Нагадаємо, експертна комісія Інституту національної пам'яті дійшла висновку, що ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії у Києві є частиною пропаганди російської імперської політики.

Солістка балету Львівської опери Вікторія Зварич розповіла, як Росія використовує твори композитора Петра Чайковського для своєї пропаганди. За її даними, австрійські видання робили дослідження про те, як російські можновладці проплачували вистави Чайковського навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україні.

Влітку 2023 року український захисник Олександр Будько з позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з російськими загарбниками, станцював у США в балеті "Жизель" з українською трупою The United Ukrainian Ballet.

У жовтні Олександр презентував автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка".