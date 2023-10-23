"Історія впертого чоловіка": військовий Олександр Будько, який втратив ноги на війні, презентував автобіографічний роман
Олександр "Терен" Будько, учасник збірної України та бронзовий призер Invictus Games 2023, військовослужбовець ЗСУ, ветеран війни, громадський діяч, зазначив, що у його книзі немає якихось супергеройських моментів, там показана історія звичайних людей, які опинилися у критичних умовах війни
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Цей роман – нон-фікшн (твір, заснований на реальних подіях та фактах – ред.). Це моя реальна історія з художнім оформленням. У романі описані події війни та мій шлях від цивільного до пораненого ветерана. У книзі ви не побачите якихось супергеройських моментів, море крові та тому подібного. Це історія про людей, які прийняли рішення йти на війну, і те, як вони там проживають ці дні. Тобто це більше про людське, щоб показати, що на війні абсолютно такі сам люди, як і навколо нас, лише в інших критичних умовах", - розказав ветеран війни.
Олександр Будько додав, що планує написати другу книгу, у якій буде історія відновлення. Продовження роману допоможе змотивувати не тільки цивільних людей, а й надихне військових, які отримали поранення.
- у березні 2023 року повідомлялося, що Олександр Будько, командир взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатської Січі" на позивний "Терен", який втратив обидві свої ноги під час харківського контрнаступу, пише роман "Історія впертого чоловіка"
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