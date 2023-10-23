"Історія впертого чоловіка": військовий Олександр Будько, який втратив ноги на війні, презентував автобіографічний роман

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цей роман – нон-фікшн (твір, заснований на реальних подіях та фактах – ред.). Це моя реальна історія з художнім оформленням. У романі описані події війни та мій шлях від цивільного до пораненого ветерана. У книзі ви не побачите якихось супергеройських моментів, море крові та тому подібного. Це історія про людей, які прийняли рішення йти на війну, і те, як вони там проживають ці дні. Тобто це більше про людське, щоб показати, що на війні абсолютно такі сам люди, як і навколо нас, лише в інших критичних умовах", - розказав ветеран війни.

Олександр Будько додав, що планує написати другу книгу, у якій буде історія відновлення. Продовження роману допоможе змотивувати не тільки цивільних людей, а й надихне військових, які отримали поранення.