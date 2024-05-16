Оточення Харкова не буде, у ворога недостатньо сил для прориву до міста, - генерал Маломуж

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ніяких оточень Харкова не буде. Прорватись до Харкова, взяти його в облогу просто нереально. Сьогодні у ворога немає таких сил і засобів, щоб дійти до Харкова через Вовчанськ, Куп'янськ або з напрямку Луганщини", - повідомив Маломуж.

За його словами, щоб розпочинати кооперацію потрібно до 300 тис. осіб.

"Але і жива сила ще нічого не означає. Потрібно потужні ударні групи балістичних ракет, бронетанкові сили і спеціально підготовлені сили і засоби, які можуть брати в облогу місто і штурмувати великі території. Цього немає, ворог розтягнув свої резерви. Ми кожен день б'ємо ворожі сили в різних секторах. За останній тиждень, кожного дня ЗСУ знищують 1500-1700 одиниць особового складу, це вдвічі більше ніж раніше. Це потужний підрив обороноздатності РФ, щоб вони не говорили. Росіяни тільки на словах кажуть про ресурси на десятки років. Відновити бойову частину надзвичайно складно, а тим більше живу силу, яка б ефективно воювала", - додав генерал.