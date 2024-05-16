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Ексклюзив

Оточення Харкова не буде, у ворога недостатньо сил для прориву до міста, - генерал Маломуж

16 травня, 2024 четвер
22:43
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Зміст

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що ворогу не вдасться прорватися до Харкова

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ніяких оточень Харкова не буде. Прорватись до Харкова, взяти його в облогу просто нереально. Сьогодні у ворога немає таких сил і засобів, щоб дійти до Харкова через Вовчанськ, Куп'янськ або з напрямку Луганщини", - повідомив Маломуж.

За його словами, щоб розпочинати кооперацію потрібно до 300 тис. осіб. 

"Але і жива сила ще нічого не означає. Потрібно потужні ударні групи балістичних ракет, бронетанкові сили і спеціально підготовлені сили і засоби, які можуть брати в облогу місто і штурмувати великі території. Цього немає, ворог розтягнув свої резерви. Ми кожен день б'ємо ворожі сили в різних секторах. За останній тиждень, кожного дня ЗСУ знищують 1500-1700 одиниць особового складу, це вдвічі більше ніж раніше. Це потужний підрив обороноздатності РФ, щоб вони не говорили. Росіяни тільки на словах кажуть про ресурси на десятки років. Відновити бойову частину надзвичайно складно, а тим більше живу силу, яка б ефективно воювала", - додав генерал.

  • Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
  • Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
  • Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
  • Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
  • 16 травня повідомлялось, що українські захисники примусили значно знизити активність російських окупантів на Харківському напрямку. ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем.
  • Володимир Зеленський 16 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові. Основною темою стала оперативна ситуація у регіоні.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує двох систем Patriot, завдяки яким росіяни не зможуть окупувати Харків.

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Теги:
Україна
Росія
Харків
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
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