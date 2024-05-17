Українська ППО вночі знищила усі 20 "шахедів"
У ніч проти 17 травня російська окупаційна армія запустила по території України 20 безпілотників типу Shahed. Українська ППО знищила усі ворожі цілі
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти запустили 20 БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.
Натомість українські сили ППО збили усі безпілотники у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - додав Олещук.
- Російська армія вночі 16 травня атакувала територію України "шахедами" та ракетами. У Полтаві пролунали вибухи, у Харкові зафіксували влучання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.63Продаж 43.39
- Актуальне
- Важливе