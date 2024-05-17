Скандал з бронюванням: у Glovo заявили про лише 10 людей з відстрочкою

"Діяльність Glovo є фінансово та юридично прозорою і відповідає вимогам чинного законодавства України. Як один із найбільших платників податків в Україні, компанія отримала статус критично-важливого підприємства на основі низки критеріїв, серед них обсяг та регулярна сплата податків, рівень заробітної плати та відсутність будь-якої заборгованості перед державою", - йдеться у позиції Glovo.

У компанії додали, що за понад 5 років діяльності в Україні з 2018 року сплатили сукупно близько 1 млрд грн податків.

"Технологічна компанія Glovo під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей. Список співробітників для бронювання визначає керівник компанії на підставі їхньої критичності для діяльності та в межах визначених лімітів для компанії відповідно до офіційного алгоритму бронювання працівників, опублікованого Міністерством цифрової трансформації", - додали в Glovo.

Там зазначили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе.

"В Україні компанія Glovo має також інший напрям бізнесу в межах ТОВ "ГЛОВОПРОМ УКРАЇНА", яке має інші КВЕДи діяльності та не підпадає під критерії бронювання. Ця компанія налічує понад 50 співробітників.. 10 співробітників Glovo наразі мобілізовані", - йдеться також у заяві.

Там наголошують, що скористались законним правом на бронювання.