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Скандал з бронюванням: у Glovo заявили про лише 10 людей з відстрочкою

17 травня, 2024 п'ятниця
00:57
Економіка Glovo
Зміст

Компанія Glovo заявила, що наразі налічує 108 співробітників - з них було заброньовано 10 людей

"Діяльність Glovo є фінансово та юридично прозорою і відповідає вимогам чинного законодавства України. Як один із найбільших платників податків в Україні, компанія отримала статус критично-важливого підприємства на основі низки критеріїв, серед них обсяг та регулярна сплата податків, рівень заробітної плати та відсутність будь-якої заборгованості перед державою", - йдеться у позиції Glovo.

У компанії додали, що за понад 5 років діяльності в Україні з 2018 року сплатили сукупно близько 1 млрд грн податків.

"Технологічна компанія Glovo під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей. Список співробітників для бронювання визначає керівник компанії на підставі їхньої критичності для діяльності та в межах визначених лімітів для компанії відповідно до офіційного алгоритму бронювання працівників, опублікованого Міністерством цифрової трансформації", - додали в Glovo.

Там зазначили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе.

"В Україні компанія Glovo має також інший напрям бізнесу в межах ТОВ "ГЛОВОПРОМ УКРАЇНА", яке має інші КВЕДи діяльності та не підпадає під критерії бронювання. Ця компанія налічує понад 50 співробітників.. 10 співробітників Glovo наразі мобілізовані", - йдеться також у заяві.

Там наголошують, що скористались законним правом на бронювання.

Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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