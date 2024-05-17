Скандал з бронюванням: у Glovo заявили про лише 10 людей з відстрочкою
Компанія Glovo заявила, що наразі налічує 108 співробітників - з них було заброньовано 10 людей
"Діяльність Glovo є фінансово та юридично прозорою і відповідає вимогам чинного законодавства України. Як один із найбільших платників податків в Україні, компанія отримала статус критично-важливого підприємства на основі низки критеріїв, серед них обсяг та регулярна сплата податків, рівень заробітної плати та відсутність будь-якої заборгованості перед державою", - йдеться у позиції Glovo.
У компанії додали, що за понад 5 років діяльності в Україні з 2018 року сплатили сукупно близько 1 млрд грн податків.
"Технологічна компанія Glovo під юридичною назвою ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" наразі налічує 108 співробітників, з них заброньовано 10 людей. Список співробітників для бронювання визначає керівник компанії на підставі їхньої критичності для діяльності та в межах визначених лімітів для компанії відповідно до офіційного алгоритму бронювання працівників, опублікованого Міністерством цифрової трансформації", - додали в Glovo.
Там зазначили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе.
"В Україні компанія Glovo має також інший напрям бізнесу в межах ТОВ "ГЛОВОПРОМ УКРАЇНА", яке має інші КВЕДи діяльності та не підпадає під критерії бронювання. Ця компанія налічує понад 50 співробітників.. 10 співробітників Glovo наразі мобілізовані", - йдеться також у заяві.
Там наголошують, що скористались законним правом на бронювання.
-
Перша віцепрем'єрка України, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників технологічних компаній, зокрема Glovo, Favbet та Visa
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.41
- Актуальне
- Важливе