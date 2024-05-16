РФ оголосила військового аташе Британії персоною нон ґрата і зобов'язала покинути країну

Про це інформує російське МЗС.

Вказано, що відомство викликало представника посольства Великої Британії в Москві та висловило йому "рішучий протест" щодо рішення вислати з Лондона російського аташе з питань оборони при посольстві РФ. Таке рішення там назвали "недружнім і безпідставним", заявивши, що воно є політично мотивованою дією з "яскраво вираженим русофобським характером, що завдає непоправної шкоди двостороннім відносинам".

"Британський дипломат був проінформований про те, що у відповідь на зазначене рішення аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Москві А.Т. Когхілл оголошується персоною нон ґрата", - йдеться у повідомленні.

Британському аташе дали тиждень на те, щоб він покинув територію Росії.

На рішення російського МЗС відреагував міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він назвав випровадження аташе "відчайдушним кроком".

"У той час, як російський військовий аташе у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою Путіна з нашими дипломатами було те, що вони уособлювали непохитну підтримку Великою Британією України перед обличчям його незаконного і варварського вторгнення", - написав він.